НАТО начинает самые крупные учения со времен холодной войны

Североатлантический альянс начинает в понедельник, 22 января, крупнейшие за последние десятилетия четырехмесячные учения Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник"), симулирующие конфликт с "практически равным противником".

В учениях будут задействованы около 90 000 человек. В них примут участие все страны НАТО и кандидат на вступление в альянс - Швеция. Маневры, которые продлятся до конца мая, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. По информации агентства dpa, сценарий маневров Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

До сих пор самыми крупными маневрами последних десятилетий считались Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых в 2018 году приняли участие более 50 тыс. военнослужащих. Последние сравнимые учения НАТО провело в 1988 году, задействовав в них более 125 тыс. солдат.

Масштабные учения - это демонстрация новой готовности НАТО