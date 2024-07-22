НАТО держит более 500 000 военных в повышенной готовности

„Мы приходим к пониманию того, что нам, возможно, придется изменить способ мобилизации на войну, изменить способ производства военной техники, набора и обучения персонала“, - указал в интервью CNN полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон, руководитель отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики. „Это трагическая правда, что мы ...в 2024 году решаем вопросы о том, как мобилизовать миллионы людей, чтобы бросить их в мясорубку потенциальной войны, но именно сюда нас завела Россия“, - добавил он.

Риски более масштабной войны в Европе возросли после того, как президент России Владимир Путин „наконец-то прибег к открытому конфликту“ на Украине, преследуя свою цель „воссоздать советскую империю“, - указал генерал в отставке Уэсли Кларк, который занимал пост Верховного главнокомандующего НАТО в Европе. „Сейчасв Европе идет война, о которой мы никогда не думали“, - сказал Кларк, возглавлявший силы НАТО во время войны в Косово. „Является ли это новой холодной войной или зарождающейся горячей войной, неясно“, - продолжил он, - но „это очень неотложное предупреждение НАТО о том, что мы должны восстановить нашу оборону“.