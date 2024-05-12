Наступление войск РФ к северу от Харькова: что известно

При обстреле города Волчанск на севере области утром в воскресенье погиб один человек. Кроме того, под завалами разрушенного после авиаудара дома нашли тело женщины. Двух человек спасли из-под завалов, они живы.
Обстрелы российскими войсками Волчанска и ряда других территорий Харьковской области резко усилились 10 мая. В тот же день российские военные начали наступление, перейдя границу на ряде участков и попытавшись закрепиться в приграничных населённых пунктах на украинской территории.
С сентября 2022 года, когда российские войска после украинского наступления были вынуждены отступить за границу, на этом участке фронта велись только артиллерийские обстрелы, без прямых боестолкновений. Теперь, по многочисленным сообщениям как украинских, так и российских источников, российские войска вновь пошли вперёд. Масштаб наступления и его цели и задачи пока не ясны.
Генштаб Украины подтверждает, что в Харьковской области идут бои, однако не сообщает подробностей. Представитель украинского командования "Хортица" заявил, что российские войска пытаются продвигаться в районах, где позиций украинских войск не было. устойчивых позиций во многих небольших приграничных населенных пунктах.
Минобороны России заявило о нескольких захваченных населённых пунктах на украинской территории. Украинское подразделение "Гострі картузи" подтвердило, что были вынуждены на некоторых участках отойти от границы. Судя по публикуемым в сети геолоцированным видео, российские военные смогли занять несколько населённых пунктов, бои сейчас идут к югу от них. Украинский проект Deep State подтверждает, что российским военным удалось закрепиться в четырёх селах на Харьковском направлении и в двух - на Волчанском, а также подойти к окраинам города Волчанск. Он расположен в нескольких километрах от границы, в 2022 году некоторое время он уже был оккупирован Россией.
В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что российские войска в данный момент не ставят целью захват Харькова, а пытаются оттянуть украинские силы с других направлений, продвинуться к Харькову на расстояние достижения выстрелов ствольной артиллерии, создать "буферную зону" для защиты Белгорода.
Тяжёлые бои на фронте идут также в Донецкой области, где российские войска пытаются наступать на Часов Яр и к западу от Авдеевки.