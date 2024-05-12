Наступление войск РФ к северу от Харькова: что известно

Генштаб Украины подтверждает, что в Харьковской области идут бои, однако не сообщает подробностей. Представитель украинского командования "Хортица" заявил, что российские войска пытаются продвигаться в районах, где позиций украинских войск не было. устойчивых позиций во многих небольших приграничных населенных пунктах.

Минобороны России заявило о нескольких захваченных населённых пунктах на украинской территории. Украинское подразделение "Гострі картузи" подтвердило, что были вынуждены на некоторых участках отойти от границы. Судя по публикуемым в сети геолоцированным видео, российские военные смогли занять несколько населённых пунктов, бои сейчас идут к югу от них. Украинский проект Deep State подтверждает, что российским военным удалось закрепиться в четырёх селах на Харьковском направлении и в двух - на Волчанском, а также подойти к окраинам города Волчанск. Он расположен в нескольких километрах от границы, в 2022 году некоторое время он уже был оккупирован Россией.