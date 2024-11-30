Наступление повстанцев в Сирии: армия Асада несет потери, российская авиация бомбит Алеппо

По данным базирующегося в Британии сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), с начала наступления повстанцев в минувшую среду погибли более 300 человек, включая 20 гражданских.

„Большое количество террористов и многочисленность фронтов побудили наши вооруженные силы провести операции по передислокации, направленные на укрепление линий обороны, чтобы отразить атаку, сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контратаке“, — говорится в заявлении армейского командования.

По данным источников, натиск оппозиционных сил столь велик, что местами проправительственной армии приходится отступать без сопротивления.

В первом официальном заявлении сирийской армии с начала наступления повстанцев, опубликованном в субботу, говорится, что десятки сирийских военных погибли в столкновении на северо-западе Сирии.

Это первое наступление повстанцев на сирийский режим с 2016 года. После четырех лет гражданской войны, в 2020-м, они были отброшены силами армии Асада за пределы территорий, контролируемых правительственными войсками.

„Такого прежде никогда не было“, — сказал представитель SOHR.

По данным SOHR, повстанцы захватывали целые районы Алеппо, не встречая сопротивления. Представитель организации сказал в комментарии Би-би-си, что здания городского совета, полицейских участков и офисов спецслужб пусты.

Аэропорт Алеппо и дороги к городу заблокированы, заявил источник в сирийской армии агентству Рейтер.

Впервые с 2016 года российская авиация поддерживает проправительственные войска Башара Асада с воздуха. По словам очевидцев, воздушные налеты на некоторые районы Алеппо продолжались всю ночь с пятницы на субботу.

С тех пор повстанцы прочно обосновались в Идлибе недалеко от Алеппо и в районах к северу от города, у границ с Турцией.

В минувшую среду бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой боевиков „Хайят Тахрир аш-Шам“ (запрещена в России как террористическая организация) начали продвигаться в сторону Алеппо и к пятнице достигли города.

Участие России

Сирийская гражданская оборона — спасательная служба, действующая в части Сирии, контролируемой оппозицией, — сообщила на платформе Х (бывший твиттер), что сирийская и российская авиация нанесли авиаудары по жилым кварталам, заправочной станции и школе в удерживаемом повстанцами Идлибе.