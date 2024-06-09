Напавшего на премьер-министра Дании арестовали на 12 суток

Суд в Копенгагене в субботу, 8 июня, приговорил напавшего на премьер-министра Дании Метте Фредериксен 39-летнего мужчину к 12 суткам лишения свободы. По данным местной полиции, в атаке не было политического мотива.

Сама Фредериксен, как указали в ее офисе, получила незначительные травмы. Она „в порядке, но шокирована инцидентом“, - говорится в сообщении. Отмечается, что в день нападения, 7 июня, главу правительства доставили в больницу для обследования, а все официальные встречи в тот день были отменены.

Атака на Метте Фредериксен произошла в центре Копенгагена. Неизвестный мужчина ударил премьера Дании. Нападавшего удалось задержать на месте.

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