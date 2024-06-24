Нападения в Махачкале и Дербенте: что известно на данный момент

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия. В Дагестане объявлен трехдневный траур.

Перестрелки продолжались до позднего вечера. Точное число нападавших неизвестно. Утром в Махачкале и Дербенте отменили режим контртеррористической операции.

Национальный антитеррористический комитет ночью сообщал о пяти убитых нападавших — двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Глава Дагестана Сергей Меликов ночью сообщил, что „более 15 полицейских“ и несколько гражданских лиц „стали жертвами сегодняшнего теракта“. Следственный комитет России утром подтвердил гибель 15 силовиков и четырех гражданских, в том числе православного священника.

„Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью“, — цитирует РБК сообщение РЕК.

В Российском еврейском конгрессе (РЕК) уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.

Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщали в МВД. В синагоге в результате нападения начался сильный пожар, потушить который удалось только ночью.

В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Погиб настоятель церкви.

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали появляться ближе к вечеру воскресенья.

По данным РЕК, аналогичное нападение было совершено в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, рядом с которым находится синагога. „РИА Новости“ со ссылкой на раввина сообщает, что в махачкалинской синагоге никто не пострадал.

Другая перестрелка была и рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Сторож церкви погиб, сообщил ТАСС один из прихожан. „Как только началась стрельба, мы закрылись изнутри“, — рассказал он.

В церкви забаррикадировались 18 человек — священнослужители и прихожане. Ночью их вывели сотрудники МВД. „Никто не пострадал“, — сказал источник агентства „Интерфакс“.