2024.06.24 11:04

Нападения в Махачкале и Дербенте: что известно на данный момент

 
BBC News
Policija Rusijos Dagestano respublikoje nutraukė išpuolių seriją prieš bažnyčias ir sinagogas
Policija Rusijos Dagestano respublikoje nutraukė išpuolių seriją prieš bažnyčias ir sinagogas
ФОТО: HANDOUT | AFP / Scanpix

Два десятка человек погибли в результате нападения на православные храмы, синагоги и полицейских в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты шесть нападавших, заявили власти.

Глава Дагестана Сергей Меликов ночью сообщил, что „более 15 полицейских“ и несколько гражданских лиц „стали жертвами сегодняшнего теракта“. Следственный комитет России утром подтвердил гибель 15 силовиков и четырех гражданских, в том числе православного священника.

„Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали“, — заявил Меликов.

Национальный антитеррористический комитет ночью сообщал о пяти убитых нападавших — двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Перестрелки продолжались до позднего вечера. Точное число нападавших неизвестно. Утром в Махачкале и Дербенте отменили режим контртеррористической операции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия. В Дагестане объявлен трехдневный траур.

Как развивались события

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали появляться ближе к вечеру воскресенья.

В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Погиб настоятель церкви.

Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщали в МВД. В синагоге в результате нападения начался сильный пожар, потушить который удалось только ночью.

В Российском еврейском конгрессе (РЕК) уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.

„Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью“, — цитирует РБК сообщение РЕК.

По данным РЕК, аналогичное нападение было совершено в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, рядом с которым находится синагога. „РИА Новости“ со ссылкой на раввина сообщает, что в махачкалинской синагоге никто не пострадал.

Другая перестрелка была и рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Сторож церкви погиб, сообщил ТАСС один из прихожан. „Как только началась стрельба, мы закрылись изнутри“, — рассказал он.

В церкви забаррикадировались 18 человек — священнослужители и прихожане. Ночью их вывели сотрудники МВД. „Никто не пострадал“, — сказал источник агентства „Интерфакс“.

Сообщения о захвате заложников в этой церкви не подтвердились — нападавшие находились уже в соседнем здании, когда шел бой с силовиками.

Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы.

Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.

Сергокала — центр Сергокалинского района. Сыновья главы района оказались среди погибших нападавших, пишут СМИ.

Что известно о жертвах и нападавших

В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который более 40 лет служил в храме.

„Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло“, — писал в воскресенье в телеграме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По данным Хадулаева, нападавшие также застрелили охранника церкви в Махачкале, который был вооружен лишь газовым пистолетом.

О личностях убитых нападавших официально ничего не сообщается. СКР в своем заявлении указал только, что их личности установлены.

По данным „Интерфакса“, трое убитых опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Чиновник задержан. „Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья“, — сказал источник „РИА Новости“. Ночью стало известно, что Омарова исключили из „Единой России“.

Дагестанские телеграм-каналы также пишут, что среди убитых нападавших — бывший боец ММА. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов осудил нападения такими словами: „Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение“.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин не комментировал нападения в Дагестане.

В соцсетях резонанс вызвал комментарий политика Дмитрия Рогозина, который призвал в этот раз не связывать стрельбу на Северном Кавказе с Украиной и западными странами.

„Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам“.

Путин и российские силовики бездоказательно заявляли о причастности Украины к нап

В октябре прошлого года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, связанные с войной Израиля против ХАМАС. Агрессивная толпа ворвалась в здание аэровокзала и на летное поле, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Десятки человек тогда стали фигурантами уголовного дела.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
BBC News
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии