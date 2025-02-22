Нападение у мемориала Холокоста совершил беженец из Сирии

Совершивший нападение на 30-летнего подданного Испании у памятника жертвам Холокоста в Берлине - 19-летний беженец из Сирии - в течение нескольких недель планировал „убийство евреев“. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в Генпрокуратуре Берлина.

Сириец приехал в Германию в 2023 году - на тот момент он был несовершеннолетним и не имел сопровождения - и попросил убежища. Его просьба была удовлетворена, он легально проживал в Лейпциге (земля Саксония).