Нападение с ножом в Австрии: убит 14-летний мальчик

В австрийском городе Филлах мужчина из Сирии днем в субботу, 15 февраля, напал с ножом на нескольких прохожих. В результате атаки был убит 14-летний мальчик, еще пять человек получили ранения, сообщает агентство dpa со ссылкой на австрийскую полицию. Возраст раненых - от 14 до 32 лет.