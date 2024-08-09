"Нападение", "диверсия", "провокация"? Что и как о происходящем в Курской области говорят на российских телеканалах

Спустя двое суток с момента прорыва украинскими частями российской границы в районе Курской области федеральные телеканалы так и не решили, какое слово лучше всего подходит для описания происходящего там.
О „событиях в Курской области“ рассказывали в четверг в утренних и дневных выпусках новостей дикторы на „России 24“ и НТВ, о „ситуации“ в регионе – на „Пятом канале“ и телеканале РБК. Не смогли определиться с необходимыми дефинициями даже в рамках одного выпуска на телеканале ТВЦ. Поэтому в репортаже Алексея Платонова переход ВСУ границы и наступление вглубь территории Курской области называлось и „провокацией“, и „выходкой киевского режима“, и „нападением“, и „диверсией“.
В дневных выпусках новостей несколько телеканалов цитировали очередную сводку Минобороны России, в которой говорилось о „боевых действий на Курском направлении“. Каналы, естественно, не уточняли, что это значит, в основном делая акцент на том, что „продвижения противника не допущено“.
А что конкретно происходит в регионе?
В утренних выпусках новостей 8 августа три главных телеканала — „Первый канал“, „Россия 1“ и НТВ — сконцентрировались на помощи, которую Курской области оказывают другие регионы, подчеркивая при этом сплоченность россиян.
„Курск, мы с тобой. Поддержка и готовность оказать помощь пострадавшим в результате нападения украинских диверсантов приходит со всей России“, — заявили на НТВ в подводке к сюжету.
Масштаб помощи действительно впечатляет — как будто на регион обрушилось стихийное бедствие или произошла техногенная катастрофа.
Например, на „России 24“ диктор рассказывала, что „в Ростовской области волонтеры формируют продуктовые наборы, гуманитарную помощь собирают в Татарстане, а из Тверской области в Курск едут специалисты центра медицины катастроф“. Тульская область, заявили на канале, направила в регион питьевую воду, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и многое другое. Общий объем этого груза более 30 тонн.
Не остались в стороне Орловская и Нижегородская области, Краснодарский край, говорил в репортаже для ТВЦ корреспондент Тимур Абдуллаев. По его словам, они направляют „не только продовольствие, но и стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, дизельные электрогенераторы“. В Сочи, говорилось в репортаже, „к стихийному мемориалу горожане несут свечи и цветы“: „Жертвами масштабного теракта стали пять мирных жителей, еще 34 человека получили ранения“.
При этом что же конкретно происходит в Курской области, из новостных выпусков понять сложно.
„Россия 1“ показал в утреннем сюжете кадры с разрушениями в Курской области, но, так же как и остальные каналы, не стал предоставлять деталей боевой обстановки. Канал лишь заявил, что „Министерство обороны планомерно уничтожает врага в приграничных районах региона“.
На Общественном телевидении России в новостях цитировали врио заместителя губернатора Курской области Андрея Белостоцкого, по словам которого, „у противника не случилось продвижения ни на один метр, в то время как российские бойцы активно наступают и поражают силы ВСУ“.
Ведущий телеканала НТВ тоже уверял зрителей, что „противник был остановлен и разгромлен“, но, добавил он, ситуация в Курской области „остается напряженной“, не пояснив при этом, в чем же тогда сложность положения.
Потери среди российских военных ТВ-каналы не упоминали.
Попытки приуменьшить угрозу были заметны и в политических ток-шоу, где вторжение украинских войск представили как попытку отвлечь внимание от „провалов Украины на фронте“.
„Цель здесь — пиар-операция, потому что ситуация для украинской армии катастрофическая. Особенно после потерь в Авдеевке. Русские находятся в направлении Покровска, и на данный момент кажется, что их ничто не сможет остановить“, — процитировали в программе „60 минут“ на „России 1“ пророссийского французского „политолога“ Ксавье Моро.
В дневном выпуске новостей на „России 1“ также утверждали, что украинские военные „бросили свои единственные резервы без надежды на внушительный успех“ из-за „череды отступлений на Донбассе“, где ВСУ якобы „уничтожают как физически, так и морально“.
Российское наступление в Донбассе в последнее время действительно усиливается. Как на днях писал военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев, нынешняя ситуация напоминает лето 2022 года, когда российская армия давила на центральном участке фронта в Донбассе, а украинская стачивала наступающие российские части ценой потери территорий. Такая стратегия позволила командованию ВСУ накопить резервы для последующих удачных контрнаступательных операций.