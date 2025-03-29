Нападавший с ножами в Амстердаме — гражданин Украины, сообщила полиция

Нападение произошло на центральной площади Дам вечером в четверг. Тогда пострадали пять человек, по всей видимости случайных прохожих. Мотивы нападавшего до сих пор не ясны.

Амстердамская полиция сообщает, что 30-летний подозреваемый – выходец из Донецкой области на востоке Украины. Ранее полиция выяснила, что в среду он заселился в отель в Амстердаме.

На следующий день он набросился с несколькими ножами на людей на оживленной площади; его скрутили с помощью прохожего (при этом нападавший получил ранение в ногу), и 1 апреля он должен предстать перед судьей, который изберет ему меру пресечения.