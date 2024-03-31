Нападавшие в Лондоне нанесли ножевые ранения иранскому журналисту-политэмигранту

Доминик Мерфи добавил, что учитывался и тот факт, «что в адрес этой группы журналистов поступил ряд угроз».

В полиции также пояснили, что этим делом занимаются именно они, поскольку «пострадавший работает журналистом в персоязычной медиа-организации, базирующейся в Великобритании».

Представители Лондонской полиции сообщили, что расследование этого дела ведут специалисты по борьбе с терроризмом.

Журналист был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Причины нападения пока не известны, однако в 2022 году канал подробно освещал антиправительственные протесты в Иране, а режим в Тегеране объявил его террористической организацией.

Как сообщается, на 36-летнего ведущего телеканала Iran International напали два человека, когда он выходил из своего дома в Уимблдоне на юге британской столицы в пятницу.

«Вместе с нашими коллегами из Персидской службы Би-би-си Iran International находился под угрозой, очень серьезной угрозой, в течение последних 18 месяцев с тех пор, как в КСИР сказали: „Мы придем за вами“, что они постоянно повторяли», — пояснил Бэйли.

Он сказал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) преследует журналистов и их семьи.

Представитель телеканала Адам Бэйли сообщил в интервью Би-би-си, что в адрес организации уже в течение 18 месяцев поступают серьезные угрозы.

Представитель Iran International, между тем, заявил, что иранский режим неоднократно угрожал журналистам канала, который базируется в Лондоне, в то время как он стремится независимо освещать события в стране.

По этому делу пока никто не арестован.

Мерфи также сообщил, что в качестве меры предосторожности в район нападения на юге Лондона и в другие места близ Лондона были отправлены дополнительные полицейские патрули.

КСИР «выходит на связь через третьих лиц, они не оставляют никаких документальных следов, — рассказал он. — Никто не собирается звонить из КСИР и говорить: „Привет, это мы!“, но членов семей вызывают на допросы и им угрожают».

Адам Бэйли отметил: «За последние несколько месяцев масштабы всего этого резко увеличились, а допросы стали более подробными и агрессивными. «Скажите своим родственникам, чтобы они прекратили работать на этом канале» и так далее».

Бэйли также сообщил, нападение на Пурию Зераати сильно напугало и его и других, но ведущий чувствует себя хорошо и выздоравливает.

История угроз со стороны Ирана

Сима Сабет, другая ведущая Iran International, в прошлом работавшая во Всемирной службе Би-би-си, написала в сети X, что после нападения на Зераати полиция рекомендовала ей временно покинуть свой дом. По ее словам, в прошлом году КСИР пытался убить и ее, а также ее коллегу.