Нанесет ли Иран ответный удар по Израилю после убийства генерала Захеди?

"Это было нападение не только на само иранское государство, но и на высшее руководство сил „Кудс“ Революционной гвардии, и представляет собой значительную потерю для „Кудс“, которые действительно занимаются координацией и поставками оружия и технологий „Хезболле“ в Ливане и Сирии", — сказал Фаваз Гергес, профессор международных отношений в Лондонской школе экономики (LSE).

Иран и Сирия обвинили в нападении Израиль , который воздержался от комментариев.

Среди убитых — бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, важная фигура в спецподразделении "Кудс", отделении КСИР, отвечающем за операции за рубежом.

Как сообщил посол Ирана в Дамаске, в результате налета погибли 13 человек, в том числе семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и шесть сирийских граждан.

Эти комментарии вызвали опасения дальнейшей эскалации насилия между Израилем и союзниками Ирана на фоне войны в Газе. Но, как считают опрошенные Би-би-си эксперты, на сегодняшний день возможности Ирана нанести ответный удар, вероятно, ограничены в масштабах.

Президент Эбрахим Раиси назвал нападение "бесчеловечным, агрессивным и отвратительным актом [...] который не останется без ответа", а министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим сирийским коллегой назвал нападение нарушением всех международных обязательств и конвенций.

"Мы заставим их пожалеть о том, что они совершили это преступление и предприняли подобные действия", — предупредил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Гергес считает, что Иран, скорее всего, будет проявлять "стратегическое терпение", потому что более важной для него станет другая цель — создание ядерной бомбы: "[Иран] накапливает мощь, обогащает уран, делает успехи. И главный приз для Ирана заключается не в том, чтобы запустить 50 баллистических ракет и убить 100 израильтян, а в том, чтобы создать механизм стратегического сдерживания не только против израильтян, но даже против США".

Это мнение разделяет и Фавас Гергес, который считает, что Иран не будет предпринимать прямых ответных действий против Израиля, "хотя вчера Израиль действительно унизил Иран и щелкнул его по носу".

"Иран не способен на большую конфронтацию с Израилем, учитывая его военный потенциал, экономическую и политическую ситуацию, — считает Али Садрзаде, аналитик по вопросам Ближнего Востока. — Но ему придется придумать ответ для внутреннего потребления и для защиты своей репутации среди региональных союзников".

С началом войны Израиля против ХАМАС в Газе поддерживаемые Ираном ополченцы в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене усилили атаки израильских объектов ракетами и беспилотниками, но, похоже, они ограничивают свои действия, стараясь не провоцировать Израиль на полномасштабную войну.

"Даже нападение на израильскую дипломатическую миссию со стороны марионеточных сил Ирана трудно себе представить", — сказал Садрзаде.

При этом он считает, что нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море и Аденском заливе "с большой вероятностью продолжатся, особенно на суда, которые так или иначе связаны с Израилем или США".

Но ответит ли на атаку Дамаска мощное иранское ополчение "Хезболла" (которое уже ведет регулярные перестрелки с Израилем на его северной границе)?