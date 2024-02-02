"Нам рассказали, что это заказ русского консула". Лева Би-2 — о тюрьме Бангкока, вызволении группы и планах на будущее

На этой неделе завершилась история с заключением в Таиланде российской рок-группы «Би-2». На прошлой неделе стало известно, что участников группы задержали на острове Пхукет, после чего сначала им выписали штраф, а затем отправили в местную иммиграционную тюрьму.
Официальной причиной стали проблемы с оформлением документов. Но сами музыканты, юрист, который им помогал, и российские оппозиционные политики обвиняют в проблемах группы российское консульство в Таиланде.
Агентство Блумберг со ссылкой на два источника сообщило в четверг о том, что за преследованием в «дружественных» России странах музыкантов, выступающих против войны, стоит российское Министерство иностранных дел. МИД, по версии агентства, обязал заниматься этим российских дипломатов. И действительно, в последнее время российские музыканты все чаще сталкиваются с проблемами за рубежом.
История с «Би-2» завершилась благополучно. Сначала Бортник смог уехать в Израиль, гражданином которого он является. А на следующий день туда же вылетели и остальные шестеро членов группы, включая трех человек, у которых были только российские паспорта.
«Би-2» осудили нападение России на Украину и последовательно выступали против войны. Группа была вынуждена покинуть Россию.
В Таиланде музыкантам — особенно тем, у кого были только российские паспорта, — угрожала депортация в Россию. Депутат Госдумы Андрей Луговой так описал их возможную судьбу там: «Скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников».
Но этого удалось избежать — во многом из-за активного участия в судьбе музыкантов иностранных дипломатов, в первую очередь из Израиля и Австралии. Музыкантам также помогли уехавшие за рубеж российские политики и даже, по словам одного из них, Максима Каца, известный в 1990-е годы российский олигарх Владимир Гусинский, теперь живущий в Израиле.
Но в других странах у группы все же могут быть проблемы. Российское издание Mash сообщило о возможной отмене их концертов в Дубае.
Русская служба Би-би-си поговорила с Левой Би-2 о дальнейших планах группы.
Би-би-си: Когда слушаешь вашу историю, она кажется похожей на триллер. Были ли моменты, когда вам казалось, что всё на грани? Какие были самые страшные моменты?
Лёва «Би-2»: Я знал точно, что меня моя страна Израиль не оставит, не бросит. Поэтому о себе я вообще не переживал. Для меня самое страшное было уезжать, оставлять там наших музыкантов, у которых было Лессе-Пассе (временный израильский загранпаспорт, по которому нельзя въехать в Таиланд без визы — Би-би-си) и поэтому они въехали по российским паспортам, и тех, у кого нет, кроме российского гражданства, больше ничего.
Я очень благодарен консулу Эли Снэ, который сначала к этому вопросу отнесся скептически — и это понятно. Но для нас было очень важно, чтобы спасли всю группу полностью. Я не знаю точно всех подробностей, как это происходило, потому что к нам приходили и американские представители, и австралийское посольство. Это, видимо, результат общей такой работы.
С нашей стороны, когда я почувствовал, что запахло жареным — это такая метафора, — я успел, когда у нас еще были телефоны в руках, просто передать своему другу Игорю Рубинштейну, который друг детства и который еще соавтор некоторых песен, что у нас [проблемы], что надо раздувать информационный шторм. Для того, чтобы обратить внимание на то, что происходит беззаконие на непосредственно Пхукете, где, как оказалось, руководит администрация президента [России Владимира] Путина этим островом, а не государство Таиланд.
Би-би-си: Как вас пытались депортировать? Применяли ли насилие?
Лёва Би-2: Это все мягкая сила. Организатор концерта не заплатил за рабочую визу. Но сама по себе операция [по задержанию группы], видимо, готовилась заранее. Просто они нашли слабое место, за которое можно было ухватиться. Есть какой-то документ, который позволяет на ограниченный срок, на один день, например, работать в этой стране.
И, естественно, после концерта мы уже не вылезали из тюрем. Сначала это был Пхукет, потом нас перевезли в Бангкок.
С каждым разом условия становились страшнее и страшнее. На Пхукете еще было более-менее терпимо, скажем. Но когда мы приехали в Бангкок и увидели в комнате 80 с чем-то человек, которые лежат на полу штабелями, надо [через них] переступать, чтобы пройти в туалет... Где постоянно включен свет, и ты не знаешь, какое время суток, потому что нет окон, а есть такие маленькие решетки у самого потолка — пыльные, грязные. Ты не понимаешь, там свет солнечный или это ночной фонарь светит.
Во-первых, в любом случае, СИЗО это или тюрьма, или что-то еще — это всегда плохо. Скажем, мы не понимали, почему такое странное наказание, которое становится все жестче и жестче, несмотря на то, что мы заплатили штраф. Мы не могли понять, откуда растут эти руки, ноги. Пока нам просто не рассказали о том, что это заказ русского консула.
Би-би-си: Как вы узнали позицию консульства?
Лёва Би-2: Нам просто честно об этом говорили люди, которые нас держали. Там не было никаких тайн, конкретно говорили, откуда идет приказ.
Би-би-си: Думаете, что выбрали именно вас или с другими группами такое же может произойти?
Лёва Би-2: У нас антивоенная позиция, мы против войны, мы против режима Путина. Мы не пошли ни на какие компромиссы с властью. Мы просто покинули страну, несмотря на то, что у нас некоторые музыканты еще продолжали жить в ней. Наша позиция в какой-то момент стала просто опасной для нашей жизни. Сейчас можно подлянок ожидать любых от российских властей. Мы просто будем теперь осторожнее выбирать места [для концертов]. Такая ситуация.
Би-би-си: Теперь только в Европе будете выступать?
Лёва Би-2: Европа, Америка, страны, где существуют демократические законы.
Би-би-си: Что будет с участниками группы, у которых только российское гражданство? Они вернутся в Россию?
Лёва Би-2: Нет, они не вернутся в Россию. Благодаря тому, что произошел такой резонанс в мировой прессе, они получили приглашение от нескольких стран. В ближайшее время им надо определиться, где они будут жить. В Россию никто не будет возвращаться.
Би-би-си: Какие были сегодня ощущения в аэропорту? Были ли сомнения, когда вы расставались?
Лёва Би-2: Я уезжал с тяжелым сердцем, конечно. Но я приехал сюда и подключился сразу к работе над тем, чтобы ребят вызволить. Хотя, конечно, моя роль в этом плане вообще абсолютно незначительная. Есть люди, начиная от Игоря Рубинштейна, это и Максим Кац, и Дмитрий Гудков, и [Илья] Варламов, и Аббас Галлямов — это огромное количество людей, которые помогли это все вывести на такой уровень, где нас заметили в большой политике (все перечисленные, кроме личного друга музыкантов Игоря Рубинштейна, внесены российскими властями в реестр «иноагентов»).
И после этого это уже наступила битва политиков, в которой, я думаю, что израильский МИД одержал сокрушительную победу.
Би-би-си: Какое сейчас состояние? Это морально и физически, наверное, тяжело такое пережить?
Лёва Би-2: Я парень крепкий, я здесь на каменоломнях работал в Израиле полтора года, когда только приехал. Поэтому запас здоровья, слава богу, у меня есть.
Психологически это было тяжело, потому что мы все живем в состоянии депрессии. Как началась война, для меня нормальная жизнь закончилась, потому что пока убивают людей, я не могу себя чувствовать спокойно, — тем более людей, близких мне. И я одинаково переживаю и за тех, кто остался в России, и переживаю, естественно, за тех людей, которые гибнут из-за агрессии России против Украины.