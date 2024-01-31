Надеждин сдал в ЦИК подписи для выдвижения в президенты

Надеждин также выложил свою фотографию на фоне коробок с логотипом избирательной кампании. "Вот моя гордость, многодневный труд тысяч людей без сна. Очереди, которые вы простояли на морозе - в коробках. ЦИК и действующей власти будет очень сложно сказать: "Слона-то я и не приметил!", - написал он.

Решение о регистрации должно быть принято в течение 10 дней

ЦИК должен принять решение о регистрации Надеждина в качестве кандидата на президентских выборах в течение десяти дней. Политик идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", поэтому ему нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей (самовыдвиженцам требуется по 300 тысяч, а кандидатам от представленных в Госдуме партий подписи не нужны).

В настоящее время на сайте Надеждина указано, что в его поддержку собрано более 200 тысяч подписей. При этом Борис Надеждин говорил об отборе "идеальных подписей", которые ЦИК в любом случае примет.

Президентские выборы в России