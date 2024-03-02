Национализации не будет? "Роснефть" продаст активы в ФРГ

PCK Raffinerie Schwedt остро нуждается в сырье после того, как правительство ФРГ добровольно отказалось от его импорта из России по нефтепроводу "Дружба", хотя он не попал под санкции ЕС, введенные в ответ на российское вторжение в Украину. Возможным покупателем контрольного пакета в предприятии неоднократно называлась польская нефтяная компания Orlen, активно работающая на рынке Германии и контролирующая поставки сырья в порт Гданьска. Важным поставщиком нефти в Шведт тем временем стал Казахстан.