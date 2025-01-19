Начало перемирия в секторе Газа задерживается

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое должно было вступить в силу в воскресенье, 19 января, в 9:30 мск, пока не действует из-за того, что террористическая группировка ХАМАС до сих пор не передала Израилю список заложников, которые должны быть освобождены в первую очередь. Этот список ХАМАС должен был предоставить еще в субботу.