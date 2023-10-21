Началась доставка гумпомощи в сектор Газа через Египет

В сектор Газа в субботу, 21 октября, доставлена гуманитарная помощь с территории Египта. Через контрольно-пропускной пункт Рафах на палестинскую территорию въехали 20 грузовиков с медикаментами и продовольствием, сообщили Египетский Красный Полумесяц, а также Al Jazeera. Это первые поставки гуманитарной помощи после вооруженного нападения террористической группировки ХАМАС, контролирующей Газу, на Израиль и израильской ответной операции.

Два грузовика въехали из Египта в сектор Газа еще ночью, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в структурах безопасности. По этим данным, в состав перевозимых грузов входили медикаменты и погребальные полотнища.

Пока остается неясным, как долго будет оставаться граница с Египтом открытой для поставок гуманитарной помощи, отмечает dpa. Между тем американский телеканал CNN сообщил, что контрольно-пропускной пункт закрылся после проезда грузовиков с гумпомощью.

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