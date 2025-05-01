Наблюдатели в США критикуют стиль переговоров Уиткоффа с РФ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, ведя по поручению президента США Дональда Трампа переговоры о завершении войны России против Украины, участвует во встречах на высшем уровне в одиночку, а порой даже прибегает к помощи кремлевских переводчиков, что нарушает давно сложившиеся дипломатические процедуры. Об этом пишет в среду, 30 апреля, онлайн-издание The New York Post - со ссылкой на источники и с указанием, что подобный стиль ведения переговоров вызывает недовольство у ряда представителей администрации Трампа и наблюдателей.
„Перед последней встречей Уиткоффа с Путиным, состоявшейся в прошлую пятницу (25 апреля. - Ред.), уроженец Нью-Йорка встретил кремлевского тирана как старого друга - без каких-либо признаков обычного „кортежа“ из советников, экспертов и военных, которые обычно сопровождают американских чиновников на переговорах“, - говорится в публикации.
Между тем Путин не был на встрече 25 апреля в одиночестве: его сопровождали его помощник Юрий Ушаков и глава Фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев, уточняют авторы.
„Любому, кто участвует в подобных переговорах с Путиным, было бы полезно иметь в своей команде опытных специалистов по России и брать их с собой на встречи с Кремлем“, - приводит издание в этой связи комментарий Джона Харди - директора российской программы Фонда защиты демократии (The Foundation for Defense of Democracy).
В то же время один из членов первой администрации Трампа, судя по публикации, прибег к еще более резкой критике. „Хороший парень, но неуклюжий <…> идиот“, - приводит издание слова своего анонимного собеседника.
Роль Стива Уиткоффа на переговорах с Россией по Украине
Как напоминает The New York Post, в начале второго президентского срока Дональда Трампа, в январе 2025 года, у того уже был спецпосланник в сфере российско-украинской войны: Кит Келлог. При этом в середине марта должность Келлога была изменена со „специального посланника по Украине и России“ на „специального посланника по Украине“.
В тоже время Уиткофф стал посланником по особым поручениям и был уполномочен вести переговоры об украинском урегулировании с Москвой, но не с Киевом, где полномочия на ведение переговоров остались за Келлогом, указывают журналисты. „Но при наличии отдельных переговорщиков для каждой стороны трудно поддерживать равновесие“, - констатируют авторы.
„Проблема в связи с тем, как президент Трамп распределил обязанности между Уиткоффом и Келлогом, заключается в том, что Уиткофф, который ближе к Трампу, передает Трампу мнение Кремля, однако имеет гораздо более ограниченное представление о взглядах Киева“, - приводит NYP оценку Джона Харди.
„Если бы Трамп наконец всерьез взялся за посредничество в прекращении войны в Украине, он назначил бы одного человека для переговоров с обеими сторонами - в рамках челночной дипломатии - и желательно кого-то с дипломатическим опытом“, - приводит газета слова бывшего посла США в России Майкла Макфола. „Уиткофф действует как почтальон Путина. Он не ведет никаких переговоров“, - написал дипломат 26 апреля в соцсети X.