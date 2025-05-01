Наблюдатели в США критикуют стиль переговоров Уиткоффа с РФ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, ведя по поручению президента США Дональда Трампа переговоры о завершении войны России против Украины, участвует во встречах на высшем уровне в одиночку, а порой даже прибегает к помощи кремлевских переводчиков, что нарушает давно сложившиеся дипломатические процедуры. Об этом пишет в среду, 30 апреля, онлайн-издание The New York Post - со ссылкой на источники и с указанием, что подобный стиль ведения переговоров вызывает недовольство у ряда представителей администрации Трампа и наблюдателей.