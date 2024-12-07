Наблюдатели сообщили об отходе войск Асада от Дамаска

Правительственная армия Сирии к моменту публикации не комментировала официально сообщений об отступлении у Дамаска. Между тем, по данным СМИ и OSINT-наблюдателей, поддерживаемая США Сирийская свободная армия смогла установить контроль над рядом населенных пунктов в окрестностях столицы Сирии.

Ранее Директор OSDH Рами Абдель Рахман сообщил агентству AFP, что повстанческие формирования контролируют всю провинцию Дераа, в том числе ее административный центр - город Дераа .

Правительственные войска в Сирии оставляют позиции вблизи столицы страны Дамаска , сообщает агентство dpa вечером в субботу, 7 декабря, со ссылкой на Сирийский наблюдательный центр по правам человека (OSDH). „Мы в 20 километрах от южного въезда в Дамаск“, - цитирует командира повстанцев Хасана Абделя Гани также французская медиакомпания RFI .

Между тем агентство Reuters передало слова Турки Махлаваи - мэра пограничного иракского города Эль-Каим - о том, что около 2000 военнослужащих сирийской правительственной армии пересекли границу с Ираком и попросили там убежище. Некоторые из военных были ранены, приводит агентство слова своего собеседника.

Ранее в тот же день, 7 декабря, турецкое информагентство Anadolu и телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники на месте сообщили о сдаче сирийскими правительственными войсками города Пальмиры.

Указывается, что повстанцы стремятся освободить заключенных военной тюрьмы, расположенной к северу от Дамаска. В ходе наступления под городом Хама, по данным dpa, им уже удалось освободить сотни заключенных из местных тюрем.

Наступление повстанцев в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль города Хама и Дейр-эз-Зор.

Как отмечает NYT, трое главных союзников Башара Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение „Хезболлах“ - сосредоточены в настоящее время на решении собственных проблем. Иран и „Хезболлах“ заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.