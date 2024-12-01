На заводах Volkswagen 2 декабря начнутся забастовки

Немецкий профоюз IG Metall призвал сотрудников автостроительного концерна Volkswagen к общенациональным предупредительным забастовкам, которые начнутся на всех заводах VW уже в понедельник, 2 декабря. Об этом заявил в воскресенье, 1 декабря, глава регионального отделения IG Metall в федеральной земле Нижняя Саксония Торстен Грёгер (Thorsten Gröger).

В ночь на воскресенье, 1 декабря, истек срок договоренностей между работниками и руководством немецкого автоконцерна Volkswagen (VW), обязывающих решать трудовые споры мирным путем. Еще в преддверии истечения этого срока, вечером в субботу, 30 ноября, профсоюз работников металлургической промышленности IG Metall объявил, что в ближайшее время „на всех заводах“ автогиганта, планирующего массовые сокращения сотрудников и понижение зарплаты, пройдут предупредительные забастовки.