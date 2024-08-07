На западе Германии обрушилась часть отеля: один погибший

В результате обрушения части отеля в деревне Крёф на реке Мозель близ Трабен-Трарбаха (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) погиб один человек. Еще восемь человек все еще находятся под завалами, некоторые из них получили тяжелые травмы, сообщила полиция в Трире утром в среду, 7 августа. Среди них есть ребенок, он физически не пострадал, передает dpa со ссылкой на представителя полиции.