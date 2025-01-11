На западе аннексированного Крыма ввели режим ЧС из-за мазута

В Черноморском районе аннексированного Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения „из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе“. Об этом сообщил в Telegram в субботу, 11 января, так называемый „глава администрации“ региона Александр Дудинов. „Ситуация неприятная, но контролируемая“, - написал он, отметив, что „очистка загрязненной территории“ продолжается, и к процессу подключатся еще 100 волонтеров.
По данным МЧС РФ, с момента крушения двух танкеров „Волгонефть“ в Керченском проливе 15 декабря спасатели и волонтеры „собрали и вывезли“ 25 тонн нефтесодержащей жидкости с акватории пролива, почти 140 тысяч тонн загрязненного песка с пляжей Краснодарского края и больше 400 тонн - с побережья аннексированного Крыма, включая Севастополь. Состояние Черного моря и его побережья продолжает ухудшаться в связи с артефактами загрязнений в новых локациях.
В Севастополе ввели режим ЧС неделю назад
Режим ЧС регионального значения был объявлен в городе Севастополь в аннексированном Крыму 4 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщал назначенный Москвой „губернатор“ города Михаил Развожаев. По его словам, в Севастополе нет массового загрязнения береговой линии, „но следы мазута обнаруживаются в разных местах“, и их „оперативно ликвидируют“.
Первое пятно на входе в севастопольскую Балаклавскую бухту обнаружили еще 3 января. Еще в нескольких местах неподалеку находили птиц в мазуте. О том, что попавшие в Черное море в декабре нефтепродукты достигли берегов Крыма, МЧС сообщило 2 января. Уже на следующий день стало известно, что на юго-востоке полуострова протяженность участка загрязнения составила 18 километров.
Разлив нефти из-за крушения танкеров
Танкеры „Волгонефть 212“ и „Волгонефть 239“ 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. Один человек погиб. Суда перевозили в общей сложности более 8000 тонн мазута, который после катастрофы попал в воду и теперь дрейфует в Черном море. По основной версии властей РФ, мазут вылился в море из-за шторма. По словам экологов, на преодоление последствий разлива уйдет около десяти лет.
По данным центра спасения дельфинов „Дельфа“, менее чем за месяц из-за отравления мазутом погибли несколько десятков дельфинов и сотни птиц (по некоторым оценкам, их счет идет уже на десятки тысяч). „С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них - 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута“, - рассказали зоозащитники, предположив, что в ближайшие месяцы может пострадать еще больше дельфинов.
Сотрудники центра „Дельфа“ занимаются мониторингом моря в районе российской Анапы. „Загрязнений много, есть протяженные участки, где мазут плавает комками в толще воды, а нефтяная пленка на поверхности“, - описывают они текущую ситуацию в акватории.