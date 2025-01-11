На западе аннексированного Крыма ввели режим ЧС из-за мазута

Танкеры „Волгонефть 212“ и „Волгонефть 239“ 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. Один человек погиб. Суда перевозили в общей сложности более 8000 тонн мазута, который после катастрофы попал в воду и теперь дрейфует в Черном море. По основной версии властей РФ, мазут вылился в море из-за шторма. По словам экологов, на преодоление последствий разлива уйдет около десяти лет.

По данным центра спасения дельфинов „Дельфа“, менее чем за месяц из-за отравления мазутом погибли несколько десятков дельфинов и сотни птиц (по некоторым оценкам, их счет идет уже на десятки тысяч). „С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них - 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута“, - рассказали зоозащитники, предположив, что в ближайшие месяцы может пострадать еще больше дельфинов.