На юге Франции монахини подрались с экоактивистами на акции протеста

Члены миссионерской семьи Нотр-Дам попытались остановить их, и ситуация накалилась. На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как одна из монахинь, как в матче по рэгби, повалила протестующего на землю.

В понедельник и вторник группа активистов проникла на строительную площадку в Сен-Пьер-де-Коломбье, чтобы приковать себя цепями к экскаватору и остановить строительство.

На юге Франции монахини подрались с экологическими активистами в ходе протестов против строительства новой церкви на 3500 человек.

Монахини заявили, что молятся за своих противников

В заявлении Миссионерской семьи Нотр-Дам говорится: "Ее члены не совершили ни одного акта насилия; они блокировали насильственные и незаконные действия и пытались добиться соблюдения своих прав, которые нарушались в нашем доме".

Далее в заявлении говорится, что они молятся за своих противников, а "Семья" "вспоминает прекрасные слова псалма: "Любовь и истина встречаются, справедливость и мир обнимаются"".

Инженер-эколог из Национальной ассоциации биоразнообразия Пьеро Пантель, утверждает, что действия активистов носили мирный характер, а их целью было приковать себя к экскаватору, чтобы остановить строительство.

"Очевидно, что мы нарушаем закон [протестуя на частной земле], но мы нарушаем закон, потому что пытаемся предотвратить другое преступление, гораздо более серьезное, потому что оно необратимо", — считает он.

Почему монахини и экологические активисты борются во Франции?