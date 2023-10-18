На встрече в Пекине Путин и Си подтвердили сотрудничество

КНР косвенно поддерживает Россию в ее войне против Украины, но официально занимает нейтральную позицию и наращивает экономические связи с Москвой. В текущем году экспорт Китая в РФ вырос более чем на 50 процентов. Кроме того, Китай является важным импортером российских энергоносителей. На саммите в Пекине Путин выступил сразу после открывшего мероприятие Си, что свидетельствует о важности его визита, отмечает агентство dpa. При этом Пекин не обязан выполнять ордер об аресте российского президента, выданный Международным уголовным судом, поскольку не присоединился к Римскому статуту.