На востоке ФРГ найдено тело пропавшей украинской девочки

Поисковая операция

В поисковой операции участвовали более 400 полицейских из федеральных земель Саксония и Саксония - Ангальт. Они прочесали реку Мульде и опросили местных жителей. В операции были задействованы специально обученные собаки, вертолет и водолазы. Местные жители создали и собственные поисковые группы.

Уроженка Украины Валерия вместе с матерью жила в Германии с 2022 года. Ее отец по-прежнему в Украине. Полиция отрабатывали все возможные версии. Тесный контакт поддерживался и с отцом девочки.

В последний раз Валерию видели в живых 3 июня, когда она направлялась в школу. До школы она так и не добралась. Школа в тот день не проинформировала мать об отсутствии девочки. Ее пропажа была обнаружена лишь во вторую половину дня, когда девочка не вернулась домой. Сначала поисками Валерии занялась мать. К вечеру она обратилась в полицию. В отношении школы ведется проверка на предмет возможных нарушений.