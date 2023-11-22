На украинско-польской границе в очереди стоят 2700 фур

Об этом в среду агентству "Укринформ" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"По данным польских пограничников, в очередях стоят 2700 грузовиков: 900 на КПП Ягодин - Дорогуск, 1200 на КПП Корчова - Краковец и 600 на КПП "Рава-Руська-Хребенне", - сообщил А.Демченко.
Кроме того, еще 1300 грузовиков ждут на КПП "Шегини" в Украине, добавил чиновник.
Как ранее сообщал "Укринформ", 6 ноября Польские перевозчики начали блокировать движение фур на трех крупнейших пунктах пропуска на границе с Украиной.
Среди требований к правительству Польши:
- возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков;
- ужесточение для иностранцев правила перевозок по ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта);
- невозможность регистрировать компании в Польше, если ее финансовая деятельность происходит не на территории ЕС;
- создание отдельной очереди для автомобилей на номерах стран ЕС;
- создание отдельной очереди на всех границах для пустых фур получение доступа к украинской системе "Шлях".
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