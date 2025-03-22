На третий день протестов в Турции задержаны 343 человека

В Турции не стихают протесты после задержания мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиции Экрема Имамоглу. В пятницу вечером демонстранты в третий раз собрались в крупных городах страны несмотря на запрет. Задержаны 343 человека, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в субботу, 22 марта, в соцсети Х.

„343 подозреваемых задержаны в ходе протестов, которые прошли вчера вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне“, - написал чиновник. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал протесты „уличным террором“ и „хаосом“.