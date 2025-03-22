2025.03.22 14:00

На третий день протестов в Турции задержаны 343 человека

 
Deutsche Welle
Erdoganas po protestų tvirtina: Turkija nepasiduos gatvių terorui
Erdoganas po protestų tvirtina: Turkija nepasiduos gatvių terorui
ФОТО: KEMAL ASLAN | Scanpix

В городах Турции продолжаются митинги против задержания мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиции Экрема Имамоглу. За один день взяты под стражу 343 протестующих.

В Турции не стихают протесты после задержания мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиции Экрема Имамоглу. В пятницу вечером демонстранты в третий раз собрались в крупных городах страны несмотря на запрет. Задержаны 343 человека, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в субботу, 22 марта, в соцсети Х.

„343 подозреваемых задержаны в ходе протестов, которые прошли вчера вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне“, - написал чиновник. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал протесты „уличным террором“ и „хаосом“.

По данным агентства dpa, в пятницу в Стамбуле демонстранты стали требовать не только освобождения Имамоглу, но и отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ, митингующие не расходились до полуночи. Их не остановило то, что ранее в крупных городах Турции ввели запрет на демонстрации.

В Турции блокируют каналы активистов в соцсетях

Как пишет портал Politico, накануне соцсеть Х стала блокировать аккаунты турецких активистов, где распространялась информация о протестах. Скорее всего, это делается по решению суда Турции, пишет издание.

Глава МВД Ерликая сообщил 21 марта, что силовики обнаружили 326 подозреваемых в „подстрекательстве к преступлениям“ в соцсетях, 54 человека задержаны.

Задержание Имамоглу накануне выдвижения в президенты

Имамоглу задержали 19 марта, обвинили в руководстве преступной организацией и коррупции. Турецкое госагентство Anadolu сообщило, что в отношении политика ведется расследование по делу о терроризме. В частности, его обвиняют в поддержке запрещенной в Турции Курдской рабочей партии. Анкара отрицает политический мотив преследования мэра.

Всего прокуратура Турция выдала ордера на арест более 100 человек, в том числе высокопоставленных сотрудников администрации Стамбула. Задержания прошли преддверии объявления Имамоглу кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2028 года. В субботу, 22 марта, он должен предстать перед судом.

Власти ЕС и Германии осудили задержание Имамоглу.

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Источник
Deutsche Welle
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