На третий день протестов в Турции задержаны 343 человека

В Турции не стихают протесты после задержания мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиции Экрема Имамоглу. В пятницу вечером демонстранты в третий раз собрались в крупных городах страны несмотря на запрет. Задержаны 343 человека, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в субботу, 22 марта, в соцсети Х.
„343 подозреваемых задержаны в ходе протестов, которые прошли вчера вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне“, - написал чиновник. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал протесты „уличным террором“ и „хаосом“.
По данным агентства dpa, в пятницу в Стамбуле демонстранты стали требовать не только освобождения Имамоглу, но и отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ, митингующие не расходились до полуночи. Их не остановило то, что ранее в крупных городах Турции ввели запрет на демонстрации.
В Турции блокируют каналы активистов в соцсетях
Как пишет портал Politico, накануне соцсеть Х стала блокировать аккаунты турецких активистов, где распространялась информация о протестах. Скорее всего, это делается по решению суда Турции, пишет издание.
Глава МВД Ерликая сообщил 21 марта, что силовики обнаружили 326 подозреваемых в „подстрекательстве к преступлениям“ в соцсетях, 54 человека задержаны.
Задержание Имамоглу накануне выдвижения в президенты
Имамоглу задержали 19 марта, обвинили в руководстве преступной организацией и коррупции. Турецкое госагентство Anadolu сообщило, что в отношении политика ведется расследование по делу о терроризме. В частности, его обвиняют в поддержке запрещенной в Турции Курдской рабочей партии. Анкара отрицает политический мотив преследования мэра.
Всего прокуратура Турция выдала ордера на арест более 100 человек, в том числе высокопоставленных сотрудников администрации Стамбула. Задержания прошли преддверии объявления Имамоглу кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2028 года. В субботу, 22 марта, он должен предстать перед судом.
Власти ЕС и Германии осудили задержание Имамоглу.