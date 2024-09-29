На Трампа подали иск из-за лжи, что мигранты „едят кошек“

Отреагировали на скандальное выступление экс-президента США и в МИД ФРГ. В частности, в ходе теледуэли с Харрис Трамп утверждал, что Германия якобы не смогла отказаться от ископаемого топлива и „вернулась к строительству обычных энергетических установок“. „Нравится вам это или нет: энергосистема Германии полностью работоспособна, более 50% используемых ей источников энергии - возобновляемые. И мы закрываем - не строим - угольные и атомные электростанции. P.S.: А еще мы не едим кошек и собак“, - ответили на это в министерстве иностранных дел ФРГ.