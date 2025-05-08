На территории Варшавского университета мужчина с топором напал на людей. Преступник отрубил женщине голову

„Полицейские задержали мужчину, который ворвался на территорию кампуса Варшавского университета. Один человек погиб, еще один с телесными повреждениями был доставлен в больницу“, — сообщили в полиции Варшавы.

По данным полиции, нападение было совершено около 18.50 по местному времени. На территорию университетского кампуса ворвался вооруженный топором мужчина и напал на находившихся там людей.

Как сообщило издание Polsat News, на месте происшествия был найден топор, предположительно использованный при совершении преступления. Также была обнаружена голова женщины.

Стражи порядка оперативно задержали нападавшего. Им оказался 22-летний гражданин Польши.