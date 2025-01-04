На Тамару Эйдельман возбудили дело о "реабилитации нацизма"

„Ужасающий кризис захватит практически всех“

В ноябре 2022 года в беседе с DW она говорила о последствиях полномасштабного вторжения РФ: „Тысячи людей вернутся с войны, а это всегда травмированные люди, что приводит к напряжению в обществе, к личным тяжелейшим переживаниям, синдромам, болезням и так далее“.

„Дальше параллельно с этим будет другой синдром - потому что все те же миллионы людей, которые не просто поддерживают войну, а которые верят сейчас, что „мы сейчас пойдем накостыляем этим“ - им тоже надо будет как-то жить с тем, что было. Им тоже надо будет как-то вообще по-новому вписываться в реальность, - отмечала она. - Но для меня самое страшное и самое главное - как раз вот этот ужасающий кризис, который захватит практически всех, по той или иной причине“.