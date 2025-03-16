На США обрушились мощные торнадо, погибли по меньшей мере 34 человека

Дорожный патруль штата Миссури подтвердил 12 смертей в округах Озарк, Батлер, Уэйн и Джефферсон.

В Канзасе по меньшей мере восемь человек погибли в результате аварии с участием 50 транспортных средств, вызванной сильной пыльной бурей.

В Оклахоме погиб один человек, в Техасе жертвами стали три человека, погибшие в автомобильных авариях во время пыльной бури в округе Амарилло, передает CBS со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.

Власти штата Миссисипи соообщили о шести смертях, связанных со штормом, в округах Уолтхолл, Ковингтон и Джефферсон-Дейвис.

Управление по чрезвычайным ситуациям Арканзаса сообщило о трех погибших и 29 раненых, подчеркнув, что это предварительные данные.