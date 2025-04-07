На следующей неделе в Латвии может потеплеть до +25 градусов

На этой неделе временами ожидается дождь и снег, при этом в ночь на пятницу на востоке страны может выпасть более 5 см снега. Также ожидается порывистый ветер. Ночью на большей территории страны температура воздуха будет ниже нуля, а днем не превысит +10 градусов.

Однако с 15 апреля, согласно прогнозам Global Forecast System, температура воздуха в Латвии достигнет +20 градусов и выше. Согласно прогнозам, в первый день пасхальных праздников воздух прогреется до +21...+26 градусов, а в последний день уже не превысит +10 градусов, местами вновь возможен мокрый снег.