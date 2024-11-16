На севере Индии при пожаре в больнице погибли 10 младенцев

По меньшей мере 10 новорожденных погибли при пожаре в неонатальном отделении одной из больниц штата Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщили местные власти в субботу, 16 ноября. По их данным, пожар вспыхнул накануне вечером в отделении интенсивной терапии для новорожденных Медицинского колледжа Махарани Лакшми Бай в городе Джханси.

„Опознаны семь тел. Три тела еще не опознаны“, - сообщил журналистам заместитель главного министра штата Браджеш Патхак. Еще 16 младенцев находятся в критическом состоянии, пишет индийское издание Times Now. По данным телеканала NDTV, в отделении интенсивной терапии для новорожденных на момент возникновения пожара находилось 54 младенца.