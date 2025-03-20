На саммите ЕС обсуждают дальнейшую поддержку Украины

Как отмечает Reuters, страны Евросоюза также планируют пересмотреть определение военных расходов. На данный момент в эту категорию входит только поставляемая военная техника, но, в частности, не расходы на обучение, набор и оплату труда новых танковых экипажей, пилотов и военных механиков. ЕС намерен расширить категорию военных расходов и включить в нее большинство вещей, которые имеют отношение к обороне, но могут использоваться и в гражданских целях - укрепление дорог и мостов для обеспечения возможного прохода танков, производство беспилотников, вертолетов, спутников, радаров и подземных убежищ, пишет Reuters.