На рейсе из Лондона в Сингапур пострадали десятки пассажиров

В среду около пяти часов утра Боинг-777 прибыл в Сингапур.

Пассажиры молча покинули самолет, не обращая внимания на репортёров, ждавших подробностей чрезвычайного происшествия.

Регулярный рейс Лондон - Сингапур был перенаправлен в Бангкок после того, как самолет пролетел через полосу турбулентности. Тряска была настолько сильной, что пассажиры разлетелись по салону, некоторые из них ударились головой в потолок.

Бюро по расследованию безопасности на транспорте Сингапура (TSIB) расследует инцидент, а Национальный совет по безопасности на транспорте США направляет своих представителей для поддержки пассажиров.