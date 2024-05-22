2024.05.22 09:45

На рейсе из Лондона в Сингапур пострадали десятки пассажиров

 
один человек скончался от сердечного приступа
Радио Свобода
ФОТО: Vida Press

Многие пассажиры авиакомпании Singapore Airlines, летевшего из Лондона в Сингапур, пережили страх и панику в связи с сильной турбулентностью атмосферы на маршруте самолёта. Десятки путешественников получили ранения, один погиб, как предварительно сообщили медики, возможно, от сердечного приступа. Об этом информирует агентство Reuters.

В среду около пяти часов утра Боинг-777 прибыл в Сингапур.

Пассажиры молча покинули самолет, не обращая внимания на репортёров, ждавших подробностей чрезвычайного происшествия.

Регулярный рейс Лондон - Сингапур был перенаправлен в Бангкок после того, как самолет пролетел через полосу турбулентности. Тряска была настолько сильной, что пассажиры разлетелись по салону, некоторые из них ударились головой в потолок.

Бюро по расследованию безопасности на транспорте Сингапура (TSIB) расследует инцидент, а Национальный совет по безопасности на транспорте США направляет своих представителей для поддержки пассажиров.

По сообщению авиакомпании, внезапная турбулентность началась над бассейном Иравади в Мьянме примерно через 10 часов после начала полета.

Как отмечается Reuters, у турбулентности много причин, наиболее очевидной из которых являются нестабильные погодные условия. В данном полёте причиной могла стать так называемая турбулентность ясного воздуха, которую очень трудно обнаружить, говорится в публикации.

Согласно исследованию NTSB, проведённому в 2021 году, авиакатастрофы, связанные с турбулентностью, являются наиболее распространенным типом лётных происшествий.

На фотографиях из салона самолета видны большие порезы на верхних панелях, кислородные маски и панели, свисающие с потолка, а также разбросанные повсюду предметы ручной клади. Некоторые пассажиры ударились головой о потолок салона.

Представителя авиакомпании сообщили, что пострадали 30 человек. Однако, больница Самитивей в Таиланде заявила, что лечит 71 пассажира.

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Радио Свобода
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