На протестах в Тбилиси задержали 20 человек

Задержанные "нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление и оскорбляли сотрудников правоохранительных органов", говорится в заявлении полиции.
По сведениям ведомства, среди задержанных – один гражданин России и двое граждан США. Об этом уже уведомили секцию российских интересов при швейцарском посольстве и посольство США.
Протесты в грузинской столице продолжались всю ночь. В субботу их количество оценивалось не менее чем в сто тысяч человек, пишет Paper Kartuli. Утром 13 мая полицейские, оттеснив протестующих от парламента, деблокировали два из четырёх входов в здание. Это сопровождалось насилием. Телекомпании распространили кадры избиения задержанных полицейскими. Также полиция применила против участников протестов дубинки, слезоточивый газ и водомёты.
Тем самым МВД дало возможность депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" войти в здание и принять участие в заседании комитета по юридическим вопросам. Комитет утвердил в третьем чтении законопроект "О прозрачности внешнего влияния", которые противники законопроекта называют аналогом репрессивного российского закона об иноагентах, за одну минуту. В окончательном третьем чтении законопроект планируется принять завтра, 14 мая.
Накануне глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури предупредил участников акций протеста, что против тех, кто попытается блокировать здание парламента, будут возбуждены дела уже не по административному кодексу, а по уголовной статье "попытка помешать работе государственных учреждений". Эта статья в виде санкции предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет.
В ходе совместного брифинга, члены парламента от оппозиционных партий "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Лело" заявили, что правящая партия и власти в целом "вышли из конституционного поля" и "потеряли легитимность".
В понедельник, 13 мая, в Грузии началась студенческая забастовка против закона об иноагентах. Студенты Тбилисского государственного университета заявили, что не придут на занятия и выйдут на улицы "протестовать против попытки легализовать нынешнюю путинскую диктатуру в стране". К забастовке присоединились около 30 вузов по всей стране.