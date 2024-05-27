На протестах в Армении задержали 226 человек

Утверждается, что в отделах полиции уже нет мест. Среди задержанных – депутаты Национального собрания Армении, известные в стране певцы и врач. Также полиция пыталась задержать лидера оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" – архиепископа Баграта Галстаняна. Протестующие не позволили полицейским это сделать.

Демонстрации начались в Армении рано утром 27 мая по призыву Галстаняна. На вчерашнем митинге оппозиция выдвинула его на должность премьер-министра Армении – на место Никола Пашиняна, отставки которого требуют участники протестов. Галстанян попросил заморозить его 30-летнюю церковную службу, отметив, что участвует не в политическом, а в национально-освободительном движении.