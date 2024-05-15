На премьер-министра Словакии Фицо совершено покушение, он тяжело ранен. Стрелявший задержан

Местная пресса сообщает, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел с выездного заседания правительства в провинции, что он ранен в живот и руку, и что его доставили вертолетом в больницу в город Банска-Быстрица.

На официальной странице Роберта Фицо в фейсбуке через два часа после покушения появилось сообщение о том, что его ранения опасны для жизни. До этого словацкие издания писали, ссылаясь на анонимные источники, что ранения Фицо не представляют собой угрозы для его жизни.