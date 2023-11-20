На польской границе застряли бензовозы и фуры с гуманитарной помощью, следующие в Украину

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: AFP / Scanpix
В Украину не пропускают грузовики с гуманитарной помощью Красного Креста, также цистерны с нефтепродуктами, газом и другими опасными веществами стоят на переполненных паркингах и обочинах дорог, передает "Укринформ".

По словам представителя компании-перевозчика из Львова Тараса Светлика,на границе сейчас стоят 24 тягача и восемь бензовозов.

"Это большая часть всех грузовиков предприятия. Горючее везем транзитом из Литвы. Вчера мы говорили с польской полицией в Корчевой, они понимают опасность, потому что там очень перегружен паркинг разной спецтехникой с бензином, газом, разными опасными веществами. Это может быть чрезвычайная ситуация, если это взорвется. Польская полиция понимает, но разводит руками и говорит, что не имеет на это никакого влияния", – отметил представитель компании-перевозчика.

По его словам, у крупных нефтетрейдеров в Украине есть запасы, поэтому нехватку топлива украинцы сейчас не ощутят.

По данным "Укринформ", более трех тысяч грузовиков ждут возможности пересечь границу на пунктах пропуска между Польшей и Украиной.

В частности, два грузовика из Ивано-Франковска, которые везут гуманитарную помощь из Нидерландов, пограничники ПП Корчева – Краковец поставили в "живую" очередь. Уже четвертый день они ждут, чтобы доставить в Кропивницкий и Лубны медицинское оборудование.

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Источник
ru.DELFI.lt
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