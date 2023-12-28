На пляжах Дании собирают холодильники, обувь и колеса

В Дании идет очистка береговой линии после того, как из-за шторма "Пиа" на пляжи были выброшены десятки контейнеров с судна Mayview Maersk. Инцидент произошел еще до Рождества. Однако в море все еще дрейфуют различные предметы - от холодильников и пластиковых колес до обуви.

Всего у побережья Северной Ютландии компания Maersk потеряла 46 контейнеров.

Нинн Норман Шойер, глава отдела экологии и безопасности Maersk:"Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации. Мы берем на себя полную ответственность и будем рядом, пока проблема не будет устранена. Но работы по очистке должны проводиться совместно с местными властями, у которых есть соответствующие знания".

Компания Maersk объявила, что люди на контейнеровозе и само судно не пострадали. В соответствии с датским законодательством, содержимое контейнеров принадлежит Maersk, поэтому местным жителям запрещено присваивать себе найденные вещи.