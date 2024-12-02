На парламентских выборах в Румынии побеждают проевропейские партии

Проходной порог в Румынии — 5%. Сколько мест каждая из партий получит в парламенте, станет явно после того, как будут распределены голоса партий, не набравших 5% голосов.

Ультраправый „Альянс за объединение румын“ занимает второе место с 18,2% голосов. Другие ультраправые партии, „SOS Румыния“ и „Партия молодых людей“, набирают 7,6% и 6,3% голосов соответственно.

Либеральная оппозиционная партия „Союз за спасение Румынии“ набирает 12,1%, а входящая в нынешнюю правящую коалицию вместе с социал-демократами Национал-либеральная партия - 14,4%.

Если результаты не изменятся радикально, то у социал-демократов и других проевропейских партий, скорее всего, будет достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правительство.

Что говорили экзит-поллы

По данным экзитполов INSCOP и CURS, которые не считаются надежными и не предсказали успех Джоджеску в первом туре президентских выборов, около 25% голосов получили правящие социал-демократы, 15% — их партнер по правящей коалиции Национал-либеральная партия и еще 15% — либеральная оппозиционная партия „Союз за спасение Румынии“.

Ультраправые партии, по тем же данным, улучшили свои прежние результаты: „Альянс за объединение румын“, получил 20%, „SOS Румыния“ — 7%, Партия молодых людей — 5,5%.