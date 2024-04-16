На Октоберфесте запретят курить "траву"

Октоберфест - самый большой народный праздник в Германии и мире. В этом году он пройдет с 21 сентября по 6 октября. В прошлом году здесь выпили шесть c половиной миллионов литровых кружек пива. В целом, по данным портала Statista, за последние 40 лет количество потребленного пива на этом фестивале растет. Курение в пивных палатках запрещено уже с 2010 года, поэтому запрет на потребление "травы" коснется открытых площадок.