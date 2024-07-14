На митинге Трампа в Пенсильвании произошла стрельба: стрелявший и один из зрителей убиты

Представитель Трампа Стивен Чанг заявил, что бывший президент находится в больнице, где его состояние оценивают врачи. „Президент Трамп благодарит сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб за быструю реакцию во время этого вопиющего события. С ним все в порядке, он на осмотре в местной больнице“.

Судя по кадрам трансляции, выстрелы раздались, когда Трамп рассказывал о числе нелегальных мигрантов в США.

За спиной Трампа были его сторонники с плакатами. Когда раздались выстрелы, они тоже пригнулись.

Кандидат в президенты от республиканской партии обращался к своим сторонникам в Батлере, штат Пенсильвания - решающем колеблющемся штате на предстоящих ноябрьских выборах.

Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся к трибуне, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал рукой, сжатой в кулак.

Ранее окружной прокурор Батлера Ричард Голдингер сообщил агентству Associated Press, что стрелок был убит. Кроме того, по его словам, погиб как минимум один участник митинга Трампа, еще один зритель был ранен и находится в тяжелом состоянии.

„Сотрудники Секретной службы США нейтрализовали стрелка, он мёртв. Секретная служба США быстро приняла защитные меры, бывший президент Трамп находится в безопасности. Один зритель погиб, двое получили серьезные ранения. Инцидент расследуется. Секретная служба уведомила ФБР“, — говорится в заявлении.

Позже вышло заявление Секретной службы, отвечающей за охрану Трампа. В нём сказано, что нападавший произвел несколько выстрелов в сторону сцены „с возвышения за пределами места проведения митинга“.

Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу, а также выразил соболезнования семьям погибшего и раненого на митинге.

„В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха, — сообщил Трамп. — Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит“.

CBS в своем прямом эфире подчеркивает, что на таких митингах всегда принимаются усиленные меры безопасности, людей пропускают через рамки металлоискателей.

Associated Press со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов сообщило, что стрельба на митинге Дональда Трампа расследуется как попытка покушения.

„Мне сообщили о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех кто был на митинге. Мы ждём информацию.

Вот что сказал после брифинга американский президент:

Президента Байдена проинформировали о случившемся, сообщил Белый Дом. Брифинг провели главы секретной службы и министерства внутренней безопасности, а также советница Байдена по вопросам внутренней безопасности.

В 21:02 по местному времени (04:02 по Москве) полицейские сообщили толпе, собравшейся у госпиталя в Батлере, что Дональд Трамп уехал на кортеже через другой выход.

„Невероятно, что такой акт мог произойти в нашей стране“, — написал Трамп.

Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться и осудить это насилие“.

Позже Байден коротко выступил перед журналистами — сейчас он находится в штате Делавэр. Он сообщил, что Трамп „чувствует себя хорошо“. По словам президента США, он пытался дозвониться до своего соперника, но пока не смог этого сделать.

На вопрос, считает ли он, что на Трампа совершили покушение, Байден ответил, что выскажется по этому поводу позже: „У меня есть мнение, но нет фактов“.