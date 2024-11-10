На Кубе заведены дела против протестовавших из-за блэкаута

В июле 2021 года отключение электричества стало поводом для исторических по своей массовости демонстраций на Кубе. По данным организации Justicia 11J, тогда было арестовано более 1500 человек, 600 из них до сих пор находятся под стражей. Некоторые демонстранты были приговорены к тюремному заключению сроком до 25 лет, напомнило агентство AFP.