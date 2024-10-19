На Кубе произошел блэкаут национального масштаба

„Вскоре после объявления о чрезвычайных мерах по преодолению кризиса с электроснабжением из строя вышла теплоэлектростанция Antonio Guiteras“, - передает агентство dpa, отмечая, что из-за ветхого состояния ряд других электростанций государства были отключены от сети еще ранее.

В ночь на 18 октября премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в телеобращении к населению назвал сложившуюся ситуацию „сложной“. Причиной частого выхода из строя электростанций, по его словам, является, прежде всего, нехватка топлива и неисправности старых электростанций. Между тем и до общенационального отключения электричества перебои в подаче электроэнергии в некоторых районах страны продолжались более чем по 12 часов в день, напоминает dpa.