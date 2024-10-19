2024.10.19 09:16

На Кубе произошел блэкаут национального масштаба

 
Deutsche Welle
Kuba
Kuba
ФОТО: AFP / Scanpix

Национальная электроэнергетическая система Кубы вышла из строя. Области, не являющиеся критически важными, не снабжаются электроэнергией.

На Кубе по всей стране произошло отключение электроэнергии. Национальная электроэнергетическая система вышла из строя, сообщают мировые агентства в пятницу, 18 октября.

„Вскоре после объявления о чрезвычайных мерах по преодолению кризиса с электроснабжением из строя вышла теплоэлектростанция Antonio Guiteras“, - передает агентство dpa, отмечая, что из-за ветхого состояния ряд других электростанций государства были отключены от сети еще ранее.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсети X, что „руководство страны уделяет первостепенное внимание решению крайне важной для страны энергетической проблемы“.

Нехватка топлива и неисправности устаревших электростанций на Кубе

В ночь на 18 октября премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в телеобращении к населению назвал сложившуюся ситуацию „сложной“. Причиной частого выхода из строя электростанций, по его словам, является, прежде всего, нехватка топлива и неисправности старых электростанций. Между тем и до общенационального отключения электричества перебои в подаче электроэнергии в некоторых районах страны продолжались более чем по 12 часов в день, напоминает dpa.

В настоящий момент школы и университеты на Кубе остаются закрытыми, также не работают офисы предприятий, сообщает агентство Reuters. Государственный поставщик электроэнергии UNE объявил о прекращении снабжения областей, не являющихся критически важными. Указывается, что мера по сокращению подачи электроэнергии не коснется больниц и государственных предприятий по производству продуктов питания: „На остальных рабочих местах может быть задействован только необходимый персонал“. Культурные мероприятия, для проведения которых требуется электричество, на Кубе отменили.

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Источник
Deutsche Welle
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