На инаугурации Трамп объявил о ряде радикальных инициатив

Новый президент США Дональд Трамп назвал свое вступление в должность историческим поворотным моментом для страны. 20 января 2025 года станет для граждан Соединенных Штатов „днем освобождения“, заявил он в понедельник в своей инаугурационной речи после приведения к присяге в ротонде Капитолия в Вашингтоне.
Трамп заявил о широкой поддержке в обществе
По словам Трампа, его победа на президентских выборах показала, что поддержка его программы „резко возросла“ практически во всех слоях населения, среди всех этнических и возрастных групп. Глава Белого дома указал, что на выборах его активно поддерживали национальные меньшинства, в частности латиноамериканцы и американцы азиатского происхождения. „Я хочу поблагодарить вас за огромную любовь и доверие, которые вы оказали мне своим голосованием“, - заявил он.
Трамп пообещал покончить с „упадком Америки“. „Здесь и сейчас начинается золотая эпоха Соединенных Штатов“, - подчеркнул 47-й президент США и отметил, что страну „захлестывает волна перемен“, а он возвращается в Белый дом „с оптимизмом и уверенностью в том, что мы находимся в начале новой захватывающей эры национального успеха“.
Чрезвычайное положение в энергетике и выход из Парижского соглашения
Обращаясь к нации после приведения к присяге в качестве президента, Трамп избрал агрессивную тональность и сообщил о целом ряде радикальных инициатив во внешней и внутренней политике. Он пообещал объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое позволит увеличить добычу ископаемых энергоносителей. „Мы снова станем богатой страной, и именно жидкое золото под нашими ногами поможет нам в этом“, - подчеркнул он.
Кроме того, Трамп заявил о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату и сообщил, что страна больше не будет стремиться к увеличению доли электромобилей. Он спасет американский автопром, а каждый сможет купить такой автомобиль, какой он хочет, добавил новый президент.
Отправка военных на границу с Мексикой и депортация миллионов мигрантов
Трамп также указал, что отправит военных к южной границе США, чтобы „отразить катастрофическое вторжение“ в страну. Все нелегальные мигранты не будут допускаться в страну. Новый президент США ясно дал понять, что осуществит запланированную массовую депортацию „миллионов и миллионов“ нелегальных мигрантов.
По его словам, он поручит своей администрации использовать „полностью необъятную власть“ правоохранительных органов - как федеральных, так и на уровне штатов - для ликвидации всех иностранных банд и преступных сетей.
Признание лишь двух биологических полов и „возвращение“ Панамского канала
Трамп также распорядится признавать в США только два биологических пола - мужской и женской. „С сегодняшнего дня официальной политикой администрации Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский“, - указал он. Трамп пообещал положить конец „политике попыток социального внедрения расы и пола во все аспекты общественной и частной жизни“.
Республиканец пообещал „вернуть“ Панамский канал. По его словам, было глупостью отдавать Панаме канал, который был самым дорогим строительным проектом в истории США. Американским кораблям и судам теперь приходится платить слишком высокие пошлины за проход через Панамский канал, при этом управляет им сейчас не Панама, а Китай, которому США не отдавали таких прав, заявил Трамп.
Помимо этого, Трамп объявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Американский, а также вернуть самой высокой горе Северной Америки Денали предыдущее название Мак-Кинли.
Второй президентский срок Трампа
78-летний Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 5 ноября 2024 года, опередив кандидатку от демократов, вице-президента США Камалу Харрис. Он уже занимал должность президента США в 2017-2021 годах, после чего его сменил демократ Джо Байден. 50-м вице-президентом США стал Джеймс Дэвид Вэнс.