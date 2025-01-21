На инаугурации Трамп объявил о ряде радикальных инициатив

По словам Трампа, его победа на президентских выборах показала, что поддержка его программы „резко возросла“ практически во всех слоях населения, среди всех этнических и возрастных групп. Глава Белого дома указал, что на выборах его активно поддерживали национальные меньшинства, в частности латиноамериканцы и американцы азиатского происхождения. „Я хочу поблагодарить вас за огромную любовь и доверие, которые вы оказали мне своим голосованием“, - заявил он.

Новый президент США Дональд Трамп назвал свое вступление в должность историческим поворотным моментом для страны. 20 января 2025 года станет для граждан Соединенных Штатов „днем освобождения“, заявил он в понедельник в своей инаугурационной речи после приведения к присяге в ротонде Капитолия в Вашингтоне .

Обращаясь к нации после приведения к присяге в качестве президента , Трамп избрал агрессивную тональность и сообщил о целом ряде радикальных инициатив во внешней и внутренней политике . Он пообещал объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое позволит увеличить добычу ископаемых энергоносителей. „Мы снова станем богатой страной, и именно жидкое золото под нашими ногами поможет нам в этом“, - подчеркнул он.

Трамп пообещал покончить с „упадком Америки“. „Здесь и сейчас начинается золотая эпоха Соединенных Штатов“, - подчеркнул 47-й президент США и отметил, что страну „захлестывает волна перемен “, а он возвращается в Белый дом „с оптимизмом и уверенностью в том, что мы находимся в начале новой захватывающей эры национального успеха“.

Кроме того, Трамп заявил о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату и сообщил, что страна больше не будет стремиться к увеличению доли электромобилей. Он спасет американский автопром, а каждый сможет купить такой автомобиль, какой он хочет, добавил новый президент.

Отправка военных на границу с Мексикой и депортация миллионов мигрантов

Трамп также указал, что отправит военных к южной границе США, чтобы „отразить катастрофическое вторжение“ в страну. Все нелегальные мигранты не будут допускаться в страну. Новый президент США ясно дал понять, что осуществит запланированную массовую депортацию „миллионов и миллионов“ нелегальных мигрантов.