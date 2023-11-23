На границе США и Канады возле Ниагары взорвался автомобиль

По предварительным данным, внутри машины находилась взрывчатка. Погибшие - два пассажира. Ранения получил пограничник.

В районе Ниагарского водопада в целях безопасности закрыты оставшиеся три моста между западными районами американского штата Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио. Правительственные здания эвакуированы.

По данным телеканала Fox News, автомобиль ехал из США в Канаду. Би-би-си отмечает, что направление движения машины пока не определено.

Взрыв произошёл на американской стороне Радужного моста через реку Ниагара, передаёт Associated Press. Телеканал CNN сообщает, что автомобиль подъехал к пункту проверки документов и взорвался в зоне досмотре.