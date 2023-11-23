На границе США и Канады возле Ниагары взорвался автомобиль

 
Радио Свобода
ФОТО: Reuters / Scanpix

Двое человек погибли в результате взрыва автомобиля на мосту на границе Канады и США возле Ниагарского водопада.

По предварительным данным, внутри машины находилась взрывчатка. Погибшие - два пассажира. Ранения получил пограничник.

В районе Ниагарского водопада в целях безопасности закрыты оставшиеся три моста между западными районами американского штата Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио. Правительственные здания эвакуированы.

По данным телеканала Fox News, автомобиль ехал из США в Канаду. Би-би-си отмечает, что направление движения машины пока не определено.

Взрыв произошёл на американской стороне Радужного моста через реку Ниагара, передаёт Associated Press. Телеканал CNN сообщает, что автомобиль подъехал к пункту проверки документов и взорвался в зоне досмотре.

Fox New утверждает, что ФБР расследует случившееся как теракт. Официально эта информация пока не подтверждена.

Взрыв произошел за день до Дня благодарения в США. Традиционно в это время погранпункты между Канадой и Соединёнными Штатами бывают сильно загруженными, уточняет Би-би-си.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство работает с США, чтобы обеспечить безопасность путешественников. Белый дом заверил, что внимательно следит за инцидентом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии