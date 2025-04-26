На границе Индии и Пакистана вновь вспыхнула перестрелка

О пострадавших не сообщается. Подтверждения об обмене выстрелами со стороны Пакистана также не поступало. По сведениям телекомпании NDTV, военные Индии подозревают, что таким образом пакистанская армия может проверять бдительность индийских пограничников.

Вторую ночь подряд пограничники Индии и Пакистана вступили в перестрелку на фоне обострения напряженности между странами после теракта в туристическом городе Пахалгам в индийской части оспариваемого обеими сторонами региона Кашмир. Индийская армия заявила в субботу, 26 апреля, что ее военные ответили на „неспровоцированный“ огонь из легкого оружия, который был открыт минувшей ночью с нескольких постов пакистанских военных постов в приграничном регионе, передает государственная радиокомпания All India Radio.

Как и накануне, огонь был открыт на линии контроля, проходящей через Кашмир, где в прошлом регулярно происходили перестрелки между солдатами обеих стран. Однако в течение последних лет там было сравнительно тихо.

Пакистан готов участвовать в расследовании теракта

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна „открыта для участия в любом нейтральном, прозрачном и заслуживающем доверия расследовании“ теракта , произошедшем 22 апреля. В результате атаки боевиков были убиты 26 человек, преимущественно туристов.

Исламабад отрицает свою причастность к нападению в Пахалгаме. Индия обвиняет соседнюю страну, настаивая на том, что Пакистан поддерживает „трансграничный терроризм“.