На горнолыжном курорте в Грузии обнаружены тела 12 человек

На популярном горнолыжном курорте в грузинском селе Гудаури обнаружены мертвыми 12 человек, сообщило в субботу, 14 декабря, министерство внутренних дел Грузии. Тела 11 иностранцев и одного гражданина Грузии находились в спальнях на втором этаже индийского ресторана. Предполагается, что погибшие были сотрудниками этого ресторана.

По предварительной версии, все 12 стали жертвами несчастного случая, признаков насилия не найдено. Полиция отметила, что в закрытом помещении рядом со спальнями работал генератор, он был включен из-за отсутствия электричества.