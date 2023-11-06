На Филиппинах в прямом эфире убили радиоведущего

Джумалон вёл эфир, видео которого транслировалось в фейсбуке, из собственного дома. Перед нападением 57-летний радиоведущий посмотрел куда-то вдаль – прозвучали два выстрела, после чего раненый Джумалон откинулся в кресле, описывает отрывок из записи эфира Associated Press. Радиоведущий умер по дороге в больницу.

На записи видно только руку нападавшего, срывающую с шеи журналиста цепочку. Сейчас полиция устанавливает его личность и выясняет, связано ли убийство с работой Джумалона. Полицейские надеются, что в расследовании им помогут записи с камер уличного наблюдения.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший осудил убийство радиоведущего. "В нашей демократической стране не потерпят нападений на журналистов. Те, кто угрожает свободе прессы, столкнутся со всеми последствиями своих действий", – говорится в заявлении Маркоса, которое цитирует Associated Press.